Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale klibi' duygulandırdı Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale klibi' duygulandırdı Ordu'nun Korgan ilçesi Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Türküsü klibi seyredenleri duygulandırdı.

Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale klibi' duygulandırdı ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesi Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Türküsü klibi seyredenleri duygulandırdı. Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Ordu'nun güzel görüntüleri eşliğinde hazırladıkları 'Çanakkale Türküsü' klibi büyük takdir topladı. İzleyenlerin duygulandığı klip sosyal medyada onbinlerce beğeni aldı. Kaynak: İHA