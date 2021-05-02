Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu
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Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

- Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu Adana'da daha önce evine haciz gelmesine neden olan komşusunu "yan baktı" diye bacağından vuran öğretmen polise teslim oldu Adana'da bir öğretmen daha önce evine haciz gelmesine neden olan komşusunu "yan baktı" diye bacağından vurdu.

- Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu

Adana'da daha önce evine haciz gelmesine neden olan komşusunu "yan baktı" diye bacağından vuran öğretmen polise teslim oldu

ADANA - Adana'da bir öğretmen daha önce evine haciz gelmesine neden olan komşusunu "yan baktı" diye bacağından vurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi 74225 Sokaktaki Saklı Kent Rezidansta meydana geldi. İddiaya göre komşu olan öğretmen Celal T. ile Mehmet Kara dolandırıcılık iddiasıyla mahkemelik oldu. Yargılama sonucunda Celal T.'nin evine haciz geldi. Bu nedenle iki komşu arasında husumet başladı. Bugünde rezidansın bahçesinde karşılaşan iki komşu "yan bakma" yüzünden tartışınca öğretmen komşusunu ruhsatlı silahı ile bacağından vurdu. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Yaralı ise otomobil ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Öğretmen ise polise teslim oldu.

Öğretmen Celal T polis merkezine götürülerken olay yeri ekipleri inceleme başlattı.

Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu
Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu
Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu
Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu
Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu
Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu
Öğretmen husumetli olduğu komşusunu vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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