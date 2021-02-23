Öğretmen atama 2021 kontenjanları ne kadar? 20 bin atama kontenjanları sıralaması nedir? MEB atama takvimi

Öğretmen atama 2021 kontenjanları ne kadar? Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 öğretmen atamaları hakkında bilgi verdi. Peki, MEB 2021 Öğretmen atama kontenjanları belli Branş bazlı atama kontenjanları ve atama takvimi açıklandı mı? 20 bin atama kontenjanları sıralaması nedir? MEB atama takvimi

Öğretmen atama 2021 kontenjanları ne kadar? Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '20 bin öğretmen ataması yapacağız' diyerek duyurdu. Erdoğan, Ankara'da eğitim kurumlarının açılış töreninde öğretmen adaylarına güzel haberi verdi. Erdoğan, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı. Yüzbinlerce öğretmen adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanacak, 20 bin öğretmen ataması atama kılavuzu, branş dağılımları ve kontejanlara çevrildi. 20 bin atama kontenjanları sıralaması nedir? MEB atama takvimi

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2021 NE KADAR?

Erdoğan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili şunları söyledi:

"Yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRAŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontenjan ve branş dağılımını yayınlaması bekleniyor. Her yıl MEB'e bağlı eğitim kurumlarındaki ihtiyaçlara göre hazırlanan öğretmen atama takvimi 2021 yılında da milyonların gündemindeki yerini aldı. Atanmayı bekleyen binlerce eğitimci açıklanacak olan bu takvimin detaylarını merak ederken konuya dair net bir açıklama ise henüz bulunmuyor. Ancak detayların kısa zaman içerisinde duyurulması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" ifadelerini kullandı.

2020 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRAŞ DAĞILIMI

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.