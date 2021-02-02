Öğretim üyesi evinde ölü bulundu
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Öğretim üyesi evinde ölü bulundu

02.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:46
Öğretim üyesi evinde ölü bulundu

MARMARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60), Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde ölü bulundu.

MARMARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60), Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde ölü bulundu. 

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları 

jandarmayı aradı. Adrese gelip, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu.İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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