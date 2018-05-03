Öğretim Üyelerine Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi Verildi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Eğitim Uzmanı Erhan Özbey, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademik personeline "Risk Tabanlı Proses Yönetimi" konulu eğitim verdi.

Eski Senato Salonunda düzenlenen eğitime; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı ve öğretim üyeleri katıldı.

"Üniversitemizi bir adım daha ileri taşıyacağız"

Eğitim öncesi konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Üniversitemizin kalite sürecini en iyi şekilde gerçekleştirmesinde beklentinin üzerinde katılım gösteren kişiler olarak buradasınız. Bu sürece gönüllü olarak katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Üniversitemizi bir adım daha ileri çıkaracak çalışmalara imza atacağız. Hepiniz sağ olun, var olun" dedi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve birçok şirkete danışmanlık yapan TSE Eğitim Uzmanı Erhan Özbey, verdiği eğitimde kalite ve kalite yönetim sistemi hakkında bilgiler paylaşarak katılımcıların konuyla ilgili görüşlerini aldı.

"Kalite yolculuğunun başarılı olması için kalite yönetim sistemi çok önemli"

Eğitime kalite kavramı üzerinden başlayan Özbey, "Benim için kalite, bir parfümdür. Ben sıkmadıkça başkası koklayamaz. Benim kalite algım bu. Çünkü kaliteyi ben yaşamadıkça başkasının benden bunu edinme şansı yok" diye konuştu.

Kalitenin belirli bir yolculuğu, şartları, talepleri olduğunu belirten Erhan Özbey konuyla ilgili şunları söyledi: "Müşteri, öğrenci ya da veli size belli taleplerle geliyor. Siz de onu memnun kılmak istiyorsunuz. Üniversite için kalite yolculuğu burada başlıyor. Biz de bu yolculuğun başarılı olmasını sağlamak için kalite yönetim sisteminin öneminden bahsedeceğiz."

"Kalite yönetim sistemi kalitede devamlılık sağlar"

Kaliteyi yönetmek için gerekli olan unsurlara değinen Özbey, "Kaliteyi yönetmek ve müşteriye sunmak için kararları içeren kurallar gerekiyor. Bu standart, mevzuat ya da müşteri şartları olabilir. Bu kuralları da sistematize etmek zorundayız. Bu sistem de içeriğine devamlılık katar. Yani kaliteyi öğrenci veya veliye bir gün değil, sürekli sunma durumunu oluşturur. Kalite yönetim sisteminin temel mantığı, hizmet alıcıdan bilgilerini ve taleplerini doğru şekilde almak, sistemi kurmak ve kalite ile müşterinin devamlılığını sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Kalite yönetim sisteminin prensipleri hakkında da bilgi veren Erhan Özbey, "Kalite yönetim sistemi prensiplerinin 3 ayağı var. Bunlar müşteriyi tanımak, doğru iletişim ve ilişki kurmak, sonuç olarak da müşteri memnuniyetini sağlamaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN