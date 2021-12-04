ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Öğrenmede engel tanımıyorlar... Engelliler sosyal tesiste hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyor

GAZİANTEP Gaziantep'te engelliler önlerine çıkan engelleri bir bir aşıyor. Kimi engelliler okuma yazma, bazıları ise bilgisayar kullanmayı öğreniyor. İki ayağı olmayan bir engelli ise kumaşa hayallerini nakşetmesini öğreniyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin yaptığı Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisine gelen engelliler meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Sosyal tesisin kurslarına katılan engelliler, önce okuma yazma öğreniyor daha sonra da bilgisayar kursuna katılıyor. İki ayağından engelli olan Emine Kılıç ise sosyal tesiste öğrendiği nakışla doğacak çocuğuna yastık, pike, battaniye hazırlıyor.

"Önce okuma yazma öğretiyoruz"

Okuma-yazma öğretmeni Havva Seda Biter engelli öğrencilere önce okuma-yazma öğrettiklerini belirterek, "Burada elimizden geldiği kadar öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Mustafa'da hem okuma yazma bilmiyor hem de bilgisayar kursundan faydalanmasını istiyoruz. Bu yüzden teknoloji üzerine ona önce okuma yazma öğretiyoruz" dedi.

"Engelli öğrenciler severek geliyorlar"

Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisinde Bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Perihan Yaman engelli öğrencilerin normal öğrencilere göre daha istekli olduğunu belirterek, "Engelli öğrencilerimiz var. Çok istekliler normal öğrencilere göre daha istekliler. Bizde onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı engelli öğrencilerimiz maalesef okuma-yazma bilmiyor. Burada okuma yazma öğretmenimle beraber bilgisayar destekli önce okuma yazma öğretiyoruz daha sonra bilgisayarın ofis programına geçiyoruz. Bu şekilde kendilerini geliştirmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.

Engelli Songül Ergin ise bilgisayar öğrenmeyi çok istediğini ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti.

Engelli Emine çocuğu için kursa katılıyor

İki ayağı engelli olan Emine Kılıç doğacak çocuğuna battaniye, yastık, pike dikmek için nakış kursuna katıldığını ifade etti. Kılıç, nasipse çocuğu olacağını ve onun için hazırlık yaptığını belirterek, 6 yıl önce bu kursa geldiğini ve evlendikten sonra da gelmeye devam ettiğini söyledi. Çocuk beklediklerini ifade eden Kılıç, doğacak çocuğu için pike, battaniye ve yastık diktiğini söyledi.

Engelli öğrenciler, kendilerine bu tesiste bu imkanları sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.