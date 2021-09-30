Öğrenciye en ucuz toplu ulaşım hizmeti Bursa'da

ANKARA (İHA) - Türkiye'nin 4 metropol şehri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa arasında öğrencilerin en ucuza Bursa'da yolculuk yaptıkları ortaya çıktı. İstanbul'da toplu ulaşımda öğrencilerin kullandığı indirimli karttan tek kullanımda 1 lira 96 kuruş, İzmir'de 1 lira 64 kuruş, Ankara'da 1 lira 75 kuruş düşerken; Bursa'da bu hizmet son 4 yılda zam yapılmaması sebebiyle 1,5 liradan devam ediyor. Bursalı öğrenciler aylık 90 liralık abonmanlık kartı sayesinde 160 biniş işlemi gerçekleştiriyor.

Bursa'da 590 bin abonman kart sahibi öğrenci bulunuyor. Pandemi sürecinin normale dönmesi ve okulların açılmasıyla birlikte dün 661 bin 354 öğrenci toplu ulaşımdan faydalandı. Ağustos ayı biniş ortalaması 15 milyon olarak gerçekleşirken, bu rakamın Eylül ayında 20 milyonu bulması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş göreve geldiği 2017 yılının Ekim ayında 1,75 lira olan öğrenci biniş ücretini iki kez indirim yaparak 1,5 liraya düşürdü. Bursa'da 4 yılda fiyatlara zam yapılmadı.

Okulların açılması ve milyonlarca öğrencinin ders başı yapması ulaşımdan, barınma ve kılık kıyafete kadar pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bursa'da okul servislerine yapılan gizli zam iddialarının ardından öğrenci toplu ulaşım fiyatlarının yüksek olduğu iddialarına açıklık getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş 4 metropol şehir arasında öğrenci toplu ulaşımının en düşük fiyata Bursa'da olduğunu söyledi.

Bursa'da toplu ulaşımın yüzde 70'ini sağlayan Bursa Ray'da ve şehirici otobüslerde ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri kapsayan indirdimli kart abonman fiyatlarının yüksek olduğu iddialarına açıklık getiren Aktaş 90 liralık yüklemeyle 160 geçişe izin veren sistemde öğrencilerin tek yolculukta 0.56 kuruş ödediklerini belirtildi.

Göreve geldiklerinde 1 lira 74 kuruş olan indirimli öğrenci kartlarını öğrencilerin toplu taşımadan istifade etmeleri için 1 lira 50 kuruşa düşürdüklerini, tam abonmanda da en iddialı fiyatların Ankara ile birlikte Bursa'da olduğunu belirten Alinur Aktaş, "Tabi her büyük şehrin ana konularından bir tanesi trafik. Özellikle pandemi sürecinde toplu taşımadan kaçış söz konusu oldu. Ama sizin burda ortaya sunduğunuz arz önemli. Şunu söyleyeyim biz çok iddialıyız. Toplu taşımanın alt yapısını güçlendirmek lazım. Bursa'da otobüslerin itildiği, insanların başka otobüse geçmek zorunda olduğu manzarayı göremezsiniz. Bin 940 civarında otobüsümüz var. Özel halk otobüsüyleriyle beraber. Biz bunların 800'ünü değiştirmiş bu dönemde. Bakın Avrupa'da bu konudaki en iddialı şehirlerden bir tanesiyiz. Yaş ortalamamız 5.4 toplu taşımada. Bir taraftan da yoğun yeni metro faaliyetleri var. Emek Şehir Hastanesi T2 hattının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Bunlar toplamda 16-17 kilometrelik bir hat beraberinde de bir taraftan kavşak köprü ve benzeri uygulamalarla da Bursa'da trafiğin daha ulaşılabilir hale gelmesi noktasında yoğun bir gayretimiz var." diye konuştu. - BURSA