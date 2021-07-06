Öğrencisine istismardan yargılanan imam: İfadeler çelişkili

ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce S.K.(12) adlı kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam İ.T., hakim kaşısına çıktı.

ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce S.K.(12) adlı kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam İ.T., hakim kaşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.T küçük kızın ifadelerinin çelişkili olduğunu ileri sürdü.

2018 yılında İstanbul'dan tatil için dedesinin yaşadığı köye gelen S.K.'ya, iddiaya göre, Kur'an öğrenmek için gittiği kursta caminin imamı istismarda bulundu. Küçük kızın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa giderek imam İ.T.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.T., ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İ.T. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık İ.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. İ.T., söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kursta böyle bir şeyin yaşanmadığını savundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kendisi hakkında soruşturma başlattığını söyleyen İ.T., "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Eğer yaşansa S.K. bir daha oraya oyun oynamaya gelmezdi. Olay tarihinden sonra birçok kez oyun oynamak için bisiklete binmek için aynı yere geldi. İfadeleri çelişkilidir. Böyle bir olay hiç yaşanmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, S.K.'nın ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan