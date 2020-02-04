Öğrencilerini kek ikramıyla karşıladı

04.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:58

Kütahya'nın Çavdarhisar İlkokuul öğretmeni Sümeyra Gülsevim, yarıyıl tatilinden dönen öğrencilerini kendi evinde yapıp getirdiği kek ikram ederek karşılaması büyük takdir topladı.



Çavdarhisar 100. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü Halil Süngü, yaptığı açıklamada, "Güzel bir tatili geride bıraktık. Çetin bir kış günü başlayan yarıyıl tatili sona erdi ve öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başladılar. Öğrencilerimiz okullarını,sınıflarını,arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlemişler. Birbirlerine sarılan öğrencilerimizi görünce bizler de bu sıcak özleme şahit olduk. Okulunu sınıfını özleyen sadece öğrencilerimiz değildi elbet. Öğretmenlerimiz de sınıflarını ve öğrencilerini çok özlemişler. Okulumuz 3-B sınıf öğretmenimiz Sümeyra Gülsevim sabah evde yapıp getirdiği sıcacık keki ile öğrencilerini karşıladı Öğrencilerimiz tatlı ve sıcak keklerini yedikten sonra tatil anılarını anlattılar. Öğretmenimize bu duyarlı ve samimi davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA