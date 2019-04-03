Öğrencilerine el öptüren başkan mazbatasını aldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde müdürü olduğu okulda öğrencilerine elini öptürmesiyle gündem olan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan göreve başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde müdürü olduğu okulda öğrencilerine elini öptürmesiyle gündem olan ve AK Parti'den Pazarcık Belediye Başkanı seçilen İbrahim Yılmazcan, mazbatasını aldı.

Pazarcık Adliyesi'ne giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını alan Yılmazcan, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılmazcan, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Pazarcık Belediyesi'ne geçti.

Pazarcık Belediyesi'ne geçen Yılmazcan ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ile görüştü.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir telim törenine, İbrahim Yılmazcan'ın yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılınc, görevini devreden Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ'da katıldı.

Burada açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliğini Pazarcık'ta başlatmış bulunuyoruz. İlk icraatımız olarak makam odamızın kapısını sökmüş bulunmaktayız halka hizmet etmek Hakka hizmet etmek düsturuyla Büyükşehir Belediye Başkanımızla uyum içerisinde çalışarak hizmetleri Pazarcık'a getireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA