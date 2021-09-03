Öğrencilerin okul ihtiyaçları ŞOK Marketler raflarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğrencilerin okul ihtiyaçları ŞOK Marketler raflarında

Öğrencilerin okul ihtiyaçları ŞOK Marketler raflarında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞOK Marketler, okul alışverişinde ürün çeşitliliği, kalite ve uygun fiyatlarla öğrenci ve velilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

ŞOK Marketler, okul alışverişinde ürün çeşitliliği, kalite ve uygun fiyatlarla öğrenci ve velilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Okul ihtiyaçlarına yönelik hemen hemen tüm ürünler zincirin Türkiye'nin 81 ilindeki marketlerinde yerlerini aldı.

ŞOK Marketler, okullarda yüz yüze eğitime dönülmesiyle başlayan okul alışverişleri için anaokulundan üniversiteye her yaş ve kademedeki öğrenciye hitap eden kaliteli ve uygun fiyatlı ürün portföyünü hazırladı. Sunduğu ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatlarıyla okul alışverişine başlayan öğrenciler ve ailelerinin bütçesine binen yükün azaltılması hedeflenirken müşterilerinin ihtiyaçlarını tek noktadan ve güvenilir koşullarda karşılamasına imkan sağlanması planlanıyor.

Marketlerde okul ve eğitime yönelik ürün kategorilerinde özellikle uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan tablet, çalışma sandalyesi gibi ürünlerin yanı sıra kalem setlerinden deftere, okul çantasından mataraya, yazı tahtasından boya setlerine her düzeyde yaş ve eğitim seviyesinin ihtiyaçlarına hitap eden ürün çeşitliliği bulunuyor.

Aynı fiyatlarla online alışveriş ve ücretsiz kapıya teslimat imkanı

Okul alışverişine yönelik 200'ü aşkın ürün, kalite güvencesi ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin 81 ilindeki 8 bin 741 markette satışa sunuluyor. Aynı zamanda online sipariş uygulaması cepte ŞOK üzerinden de ücretsiz teslimat ve kapıda ödeme seçenekleriyle sipariş verilebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mesut Akusta Metin Çekmez Derya Baykal Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Ali Öztürk Fatih Tekke Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Öğrencilerin okul ihtiyaçları ŞOK Marketler raflarında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:04:22. #1.16#

title