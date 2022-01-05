Öğrencilerin İçini Isıtan Buluşma

MARDİN (Bültenler) - Bu hafta öğrencileri ile kampüste ateş başındaçay-simit kahvaltı etkinliğinde buluşarak bir araya gelen Özcoşar, öğrenciler ile samimi sohbetler gerçekleştirerek öğrencilerin içini ısıttı.

Her hafta öğrencilerine vakit ayırarak onlarla bir araya gelen Özcoşar öğrencilerden gelen talep, istek ve önerileri dinleyerek öğrencilerin ihtiyaçlarını hızla çözüme kavuşturuyor.

Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı ile hareket ettiklerini aktaran Özcoşar, öğrencilerin üniversitelerin asıl öznesi olduğunu belirterek, öğrenciler ile birlikte vakit geçirmenin ve onların her türlüihtiyaçlarının giderilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Rektör- öğrenci buluşmalarınıçok değerli bulan öğrenciler, öğrencileri ile birebir ilgilenen rektörün az görünür bir durum olduğunu ve bu sebeple kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyleyerek Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okumanın mutluluk verici olduğunu belirttiler.

Özcoşar, öğrenciler ile açık havada yapılan kahvaltı etkinliğinin ardından,MAÜ Turizm Fakültesini ziyaret ederek, Üniversiteler Arası Gastronomi Şampiyonasına katılarak ödül alan öğrenciler ile bir araya geldi.

Uluslararası Mutfak, Geleneksel Mutfak, Tatlı ve Hamur işi kategorisinde yarışmaya katılarak Mardin Artuklu Üniversitesi'ni temsil eden dört öğrencininmadalya alarak eli dolu geldiklerini ifade eden Özcoşar, yarışmada iki altın ve iki gümüş madalya alan öğrencilere teşekkür plâketi takdim ederek öğrencileri onore etti.

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