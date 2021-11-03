Öğrencileri utandırmayan yardım

ATATÜRK Üniversitesi Giy-Çık Mağazası, utandırmadan, deşifre etmeden öğrencilere destek oluyor. Rahatlıkla ulaşılabilmesi açısından kampüste yer alan mağazaya gelen öğrenciler, beğendikleri elbise ve ayakkabıyı alıp gidiyor. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şimdiye kadar 500 öğrencinin mağazadan faydalandığını belirterek, "Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin kimliklerini deşifre etmeden ihtiyaçlarını görüp gidiyorlar" dedi.

Atatürk Üniversitesi'nde 2019'da açılan ancak pandemi nedeniyle çok fazla hizmet veremeyen Giy-Çık Mağazası, yeni akademik yılla birlikte kapılarını açtı. Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren mağazada sorumlu Esmeray Benkli ile birlikte 3 gönüllü öğrenci görev alıyor. Öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ve öğrencilerin bağış yaptığı mağazaya bazı hayırsever kurum ve kuruluşlar da destek sağlıyor.

Giy-Çık Mağazası'nın bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini belirten Esmeray Benkli, gönüllü öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiklerini söyledi.