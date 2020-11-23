Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı
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Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı

23.11.2020 08:29 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:33
Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı

MUŞ merkeze bağlı Karaağaç beldesinde anasınıfı öğretmenliği yapan Esra Çavuşoğlu (48), lojman olarak kullanılan binayı kendi çabalarıyla anaokuluna çevirdi.

MUŞ merkeze bağlı Karaağaç beldesinde anasınıfı öğretmenliği yapan Esra Çavuşoğlu (48), lojman olarak kullanılan binayı kendi çabalarıyla anaokuluna çevirdi. Mesleğini çok seven Çavuşoğlu, şehir merkezinde görev yapabilmesine rağmen köyde kalmayı tercih etti.

Anasınıfı öğretmenliği yapan evli ve 2 çocuk annesi Esra Çavuşoğlu, 2019 yılında eş durumundan dolayı Ankara Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu'ndan Muş'un Karaağaç beldesindeki 3 derslik ve 40 öğrencisi bulunan Karaağaç ilkokuluna atandı. 15 yıllık bilgi birikimi ile başarı derecesi yüksek olan tecrübeli öğretmen, şehir merkezinde bir okulda görev yapabilecek düzeyde olmasına rağmen merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Karaağaç beldesinde görev yapmayı tercih etti. Aslen Ordulu olan Çavuşoğlu göreve başlar başlamaz kolları sıvayarak, öğrencilerine daha temiz ve sıcak bir ortamda ders çalışma imkanı sunmak için lojman olarak kullanılan bir binayı kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla anaokuluna dönüştürdü. İmkansızlıklardan imkan yaratan Esra Çavuşoğlu, 14 öğrencinin bulunduğu sınıfın fiziki şartlarını iyileştirmek için beton zemini parkeye çevirdiklerini, ısınmak için bir kuzine soba aldıklarını ve öğrenciler için tehlike oluşturmamak adına da sobanın etrafını tahta kafeslerle kapladıklarını anlattı. Geri dönüşümle eski perdeleri onararak sınıflarına astığını söyleyen Esra öğretmen, tuvalet ve banyo onarımında hijyenik olması için yeni malzemeler kullandıklarını, sınıfa yeni halılar aldıklarını ifade etti. Sıcak bir ortam oluşturmak adına çocukların oynaması için oyuncaklar alındığını söyleyen Çavuşoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.Okulu ziyaret eden Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kılıç anasınıfını çok beğendiğini belirterek, "Esra öğretmenin tecrübesinden faydalanılarak, okul müdürü ve öğretmenlerden destek alıp anasınıfını çok güzel bir hale getirdiğini söylemeliyim. Huzurunuzda cefakar, vefakar öğretmenime teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisine gerçekten minnettarız. Umarım diğer öğretmen arkadaşlarımıza örnek teşkil eder. Öğretmeniz çocuklara çok güzel bir ortam hazırlamış" diye konuştu.


Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı
Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı
Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı
Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı
Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı
Öğrencileri için köyde kendi imkânlarıyla anasınıfı açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AYDIN

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