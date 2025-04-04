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Öğrencilere müstehcen şarkı söyleten öğretmen kim, adı ne, hangi şarkıyı söyletti (R. T. Ç.)?

Öğrencilere müstehcen şarkı söyleten öğretmen kim, adı ne, hangi şarkıyı söyletti (R. T. Ç.)?
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Şırnak'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik dersinde öğrencilere müstehcen içerikli şarkı söyletip akıllı tahtada şiddet içerikli görsel yansıtan öğretmene soruşturma açıldı. Peki Öğrencilere müstehcen şarkı söyleten öğretmen kim?

Şırnak Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç.'nin derste müstehcen içerikli şarkı söyletip akıllı tahtada şiddet içerikli görseller yansıttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada silahlı paylaşımları olduğu da tespit edilen öğretmenle ilgili inceleme sürüyor. Öğrencilere müstehcen şarkı söyleten öğretmen kim, adı ne, hangi şarkıyı söyletti (R. T. Ç.)?

ÖĞRENCİLERE MÜSTEHCEN ŞARKI SÖYLETEN ÖĞRETMEN KİM?

Şırnak Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç.'nin derste müstehcen içerikli şarkı söyletip akıllı tahtada şiddet içerikli görseller yansıttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada silahlı paylaşımları olduğu da tespit edilen öğretmenle ilgili inceleme sürüyor

Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç, 14 Mart'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda müstehcen ifadelerin yer aldığı şarkı sınıfta bir öğrenciye söyletildi, ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafında ise şiddet içerikli görsel görüldü.

SİLAHLI PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

R.T.Ç tepki çeken paylaşımını kaldırırken, 28 Mart'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. R.T.Ç'nin sosyal medyada silahlı paylaşımları da olduğu görüldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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