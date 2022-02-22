Öğrencilere "Kış Güneşi" hediyesi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kumrulu Huriye Filik İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Karaahmetli Kumrulu Mahallesinde çalışma yaptıkları sırada, okula giden çocukların çoğunun mont ve ayakkabılarının olmadığını fark etti.

İşçilerin amirlerine bildirmesi ile durumdan haberdar olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hemen bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Başkan Kocaispir'in talimatı ile harekete geçen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çoğunluğu mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarından oluşan Huriye Filik İlkokulu öğrencileri ve benzer durumdaki dezavantajlı çocuklar için 'Kış Güneşi Hediyemiz Olsun' kampanyası başlattı.

Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan ekipler, ilk olarak Huriye Filik İlkokulu öğrencilerinin tamamına mont ve botları ulaştırdı. Kaşlıca, Kütüklü ve Irmakbaşı Mahalleleri de mont ve bot dağıtımı yapılacak okullar sırasına alındı.

Huriye Filik İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, "Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Bu nedenle en çok çocuklarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - ADANA