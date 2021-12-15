Öğrencilere çevre bilinci aşılamak için böceklere tuğladan yuva yaptılar

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de anaokulu öğrencilerine canlılara ve çevreye saygıyı aşılamak amacıyla okulun bahçesinde "böcek oteli" oluşturuldu.

Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesindeki Sabiha Gökçen Anaokulunun öğretmenleri Seval Uygun ve Rojda Ak, e-Twinning programı kapsamında Balıkesir, Aksaray ve İstanbul'daki bazı okul öncesi öğretmenleriyle "EKO-PER Sürdürülebilir Yaşam Projesi"ni hazırladı.

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje ile okulun bahçesinde öğrencilerin de yardımıyla bazı doğal malzemeler ve geri dönüşüm atıklarından yuva yapıldı. Yuvanın yanına "Sabiha Gökçen Anaokulu Böcek Oteli" yazısı asıldı.

Ağaç kütükleri ve tuğla kullanılan "böcek oteli"ne karınca, kelebek, uğur böceği, salyangoz ve arılar girmeye başladı.

Öğrencilerden 6 yaşındaki Zana Açıl, AA muhabirine, böcekleri korumak için bahçede onlara "otel" yaptıklarını söyledi.

Bütün hayvanları çok sevdiklerini anlatan Açıl, "Evlerimize geldiklerinde onlara zarar vermemeliyiz. Böcekler bize zarar vermez." dedi.

5 yaşındaki Ela Naz da böcekler için yuva yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Onlara zarar vermemeli, onları korumalıyız. Oteli böcekler için yaptık. Her gün bir sürü böcek misafirliğe geliyor." ifadelerini kullandı.

"Canlılara ve çevreye saygıyı aşılamayı amaçladık"

Projeyi uygulayan öğretmenlerden Seval Uygun, farklı illerden öğretmenlerin katılımıyla uyguladıkları projenin 6 ay süreceğini söyledi.

Her ay farklı bir çalışma yapacaklarını ifade eden Uygun, "Çocuklara sürdürülebilir bir yaşamın olduğunu, canlılara ve çevreye saygıyı aşılamayı amaçladık. İlk çalışmamız 'böcek oteli' oldu. Çocuklarla 2-3 gün bir tasarlama aşamamız oldu, daha sonra onlarla otelimizi tamamladık. Misafirlerimiz (böcekler) gelmeye başladı." diye konuştu.

Okul müdürü Edip Gündüz de 8 öğretmen ve 180 öğrenci ile okulda eğitim çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Bu tür çevreci çalışmaların çocukların eğitimine önemli katkı sunduğuna işaret eden Gündüz, bu çalışmaya katkı sunan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Gündüz, çalışmaya velilerin de katkı sunduğunu ifade ederek, "Böyle bir projenin okul öncesi eğitimde çocuklarda çevreci bir bilinç oluşturacağını inanıyorum. Hayvan sevgisine belki böceklerden başlayacaklar ama önemini burada kavrayacaklar." şeklinde konuştu.