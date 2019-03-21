Öğrencilere Bağ Hastalıkları Semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle "Bağda Terbiye Sistemleri ve Şekilleri, Hastalık ve Zararları ile Mücadele Yöntemleri" semineri düzenlendi.

Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Kürşat Alp Aslan konuşmasında, yöremizin aşırı sıcak olmasından dolayı salkımlarda görülen güneş yanıklığına karşı, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri açısından uygun terbiye sisteminin sofralık ve kurutmalık üzüm çeşitlerinde çardak terbiye sisteminin uygun olacağını belirtti. Çardak terbiye sisteminin verim ve kalite açısından oldukça önemli olduğunu, dezavantajının ise kurulum maliyetinin yüksekliği olduğunu belirten Aslan, "Bağ hastalıkları olmaması için organik gübre kullanılması ve zararlılara karşı biyolojik mücadele sistemi gerekmektedir. Üreticilerimiz İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile temas halinde olurlarsa gereken tüm destekleri alabilirler" dedi.

Etkinliğin sonunda, Kürşat Alp Aslan'a Yüksekokul Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Ali Bal tarafından teşekkür belgesi takdim edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin'e Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Nur tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA