Öğrencilerden yaşlıların yüzünü güldüren yardım
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Öğrencilerden yaşlıların yüzünü güldüren yardım

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla pazar alışverişi yapan yaşlıların poşetlerini ve pazar arabalarını taşımalarına yardım etti.

21.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:34
Öğrencilerden yaşlıların yüzünü güldüren yardım

Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla pazar alışverişi yapan yaşlıların poşetlerini ve pazar arabalarını taşımalarına yardım etti.

Öğrencilere yardımlaşma duygusunu aşılamak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinde gönüllü yer alan 10 öğrenci, öğretmen ve idarecileri eşliğinde Perşembe Pazarı'na gitti.

Öğrenciler, alışveriş yapan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların poşet ve pazar arabalarını taşıdı.

Okulun müdür yardımcısı Nurten Ayaz Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlaşma duygusunu aşılamak ve farkındalık oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin poşetlerini taşıdıkları yaşlılara evlerine kadar eşlik ettiğini ifade eden Uğur, "Etkinliğimizin temel amacı, çocuklarımızla muhtaç insanlar arasında bir köprü olabilmek. Bu etkinliği sık sık yapacağız." dedi.

Poşetleri bir öğrenci tarafından taşınan Elif Kayran ise projenin yardımlaşma duygusunu yaymak açısından çok güzel olduğunu dile getirdi.

Kayran, "Çocuklarımızı şimdiden böyle alıştırmanız çok güzel bir şey. Hayatı öğreniyorlar. Sorumluluklarını biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ömer Gölge de ara tatilde olmalarına rağmen arkadaşlarıyla gönüllü olarak yaşlılara yardım ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Öğrencilerden yaşlıların yüzünü güldüren yardım
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