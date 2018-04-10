Öğrencilerden Mehmetçik'e Destek

Mardin Kabala Şakir Süreyya Nuhoğlu Çok Programlı Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine taşınabilir şarj cihazı, giyim malzemesi ile şiir ve mektup gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı nezaretinde Mardin İl Jandarma Komutanlığına gelen öğrenciler, "Uyuyan Devi Uyandırdılar" projesi kapsamında Mehmetçik'e gönderilmek üzere hazırladıkları taşınabilir şarj cihazı, giyim malzemesi ile şiir ve mektupları, yetkililere teslim etti.

Öğrencilere zırhlı araçlar tanıtıldı.