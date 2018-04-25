Öğrencilerden Kan Bağışına Klipli Davet

Kırklareli'nde vatandaşlar, lise öğrencilerinin hazırladıkları kliple davet edildikleri kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.



Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Türk Kızılayı'na destek vermek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Öğrenci ve öğretmenler, vatandaşların dikkatini kan bağışı kampanyasına çekebilmek amacıyla yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla bir klip hazırladı.



Öğrenciler, ulaştıkları şarkıcı Bülent Serttaş, dizi oyuncusu Cezmi Baskın, Hande Subaşı, Güzin Usta, Çetin Altay, tiyatro oyuncusu Behzat ve Süheyl Uygur, program sunucusu Burak Akkul, Evrim Akın, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, polis, asker ve doktorların yer aldığı klip ile tüm vatandaşları okullarında düzenlenen kampanyaya katılmaları için davet etti.



Sosyal paylaşım sitelerinden klibi izleyen vatandaşlar, kan bağışında bulunabilmek için okulun spor salonundaki kampanyaya katıldı.



Yoğun bir katılımın gözlemlendiği kampanyada kan vermek için sıra bekleyen öğrenciler ve vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.

"Herkesi kan bağışı kampanyasına bekliyoruz"

Kırklareli Valisi Orhan Çifti de okula gelerek kan bağışında bulunan vatandaş ve öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

İnsan yaşamı için kan bağışının önemine değinen Çiftçi, öğrencilerin iki yıldır kan bağışı duyarlılığını gösterdiklerini anlattı.

Tüm vatandaşları kan bağışı kampanyalarına beklediklerini dile getiren Çiftçi, bu tür etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür ederek, kampanyada 500 ünite kan toplamayı hedeflediklerini vurguladı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ise öğrencilerin yaklaşık 2 aydır bu kampanyanın düzenlenmesi için büyük emek harcadıklarını belirtti.

Öğrencilerin şarkıcı, dizi oyuncusu, program sunucusu, tiyatro oyuncusu, polis, asker ve doktorların yer aldığı klip hazırlayarak vatandaşları kan bağışına davet ettiklerine işaret eden Aşım, kan bağışı kampanyasına yoğun katılımdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Kan bağışı kampanyası yarın sona erecek.