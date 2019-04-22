Öğrenciler Yazarlarla Buluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Valilik öncülüğünde başlatılan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Gazişehir Öğrenci Meclisi tarafından "Gazişehir Yazarlarla Buluşuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Çitçi, Sabancı Öğretmenevi Müdürü Ahmet Kurt, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Öğrencilerle buluşan yazarlar Duran Çetin, Mehmet Deveci, İshak Yıldız ve Ayşegül Erdoğan Yılmaz, hayatları, yazın hayatına başlama hikayeleri, yazmak istedikleri eserler başta olmak üzere kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.



Etkinlik sonunda yazarlara protokol tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA