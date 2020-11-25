Öğrenciler ve öğretmenlerden 24 Kasım klibi
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Öğrenciler ve öğretmenlerden 24 Kasım klibi

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:02
Öğrenciler ve öğretmenlerden 24 Kasım klibi

Beylikdüzü'nde bulunan bir okulun öğrenci ve öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir klip hazırladı.

Beylikdüzü'nde bulunan bir okulun öğrenci ve öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir klip hazırladı.

Beylikdüzü'nde bulunan Bilim Yaşam Okulları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir klip hazırladı. Ali Rıza Binboğa'nın "İlk Öğretmen" şarkısının seslendirildiği, öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte kamera karşısına geçtiği klip, izleyenlerin de beğenisini kazandı. Maskesini takan miniklerin de yer aldığı klibin sonunda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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