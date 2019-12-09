Öğrenciler sürdürülebilir amaçlar için tasarladı!

09.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:24

9. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, ünlü modacı Niyazi Erdoğan, oyuncu Neslihan Yeldan, influncer Rüya Büyüktetik, ünlü sanatçılar Komet, Bubi, Ali Elmacı gibi isimlerden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından aldığı ilhamla İklim Eylemi konulu tasarıma imza atan Eren Okuş birinciliğe layık görüldü.

Camın yenilikçi ve ilham veren markası LAV, Sainte Pulchérie Fransız Lisesi tarafından her yıl düzenlenen tasarım yarışmasının bu yılki sponsoru oldu. 9. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmanın birincisi 5 Aralık akşamı gerçekleştirilen ödül gecesinde açıklandı. Temasını yoksulluk, açlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketim gibi konuları içeren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak belirlenen yarışmada, İklim Eylemi konulu/isimli tasarımıyla Eren Okuş birinciliğe layık görüldü.

Ödül gecesinde konuşan Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, "LAV olarak hayata her zaman heyecanla bakıyor, yaşamdan aldığımız enerjiyi, mutluluğu ve keyfi tasarımlarımıza yansıtıyoruz. Bu anlamda gençlere hayal güçlerini ortaya koyma fırsatı sunan Desen Tasarım Yarışması'nın bir parçası olarak toplumsal duyarlılıkları yüksek, genç akıllara destek vermekten mutluluk duyduk. Buradan başta Sainte Pulchérie Fransız Lisesi Müdürü Alexandre Abellan olmak üzere bu yarışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Ünlü modacı Niyazi Erdoğan, oyuncu Neslihan Yeldan, influncer Rüya Büyüktetik, ünlü ressamlar Komet, Ali Elmacı ve heykeltıraş Bubi gibi kıymetli isimlerin yer aldığı bir jüri tarafından değerlendirilerek ilk üç tasarım bardağa basılarak Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nde gerçekleşen ödül gecesinde satışa sunuldu. Bu satıştan elde edilen gelirin tamamı ise yine gençlerin aktif olarak yer aldığı Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) bağışlandı.

Yarışmanın ikincisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu/isimli tasarımıyla Naz İpek, üçüncüsü ise Barış ve Adalet konulu/isimli tasarımıyla Sofya Akan oldu.

Kaynak: Bültenler