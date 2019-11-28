Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı
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Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı

Sakarya'da öğrenciler, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü unutmadı.

28.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:24
Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı

'da öğrenciler, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü unutmadı. Yurt Müdürlüğü öğrencileri, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü mezarı başında ziyaret etti ve kabrine çiçek dikti.

Öğrenciler, Safitürk'ün ailesini de evinde ziyaret ederek, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk'e kendi yaptıkları tabloyu hediye ettiler. Baba Safitürk de öğrencilere teşekkür ederek, ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olmuştu.

Kaynak: AA
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