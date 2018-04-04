Öğrenciler Nasa Çalışanı Yıldız ile Görüştü

NASA'da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, videokonferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile görüştü.

Yıldız, videokonferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak, Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine "Derin uzayda bilim" konulu sunum yaptı.

Birçok araç gönderip uzayı incelediklerini belirten Yıldız, "Başka dünyaları tanımak için çalışmalar yapıyoruz. Bazı gezegenlerden örnekler alırken bazılarının fotoğraflarını çekiyoruz. Evrende dünyadan başka yerde canlı ya da canlılar var mı? Bu soru için bile NASA her sene milyonlarca dolar para harcıyor." dedi.

Uzaydan ticari açıdan para kazanan ülkeler olduğuna işaret eden Yıldız, " Türkiye şu anda kazanmıyor ama Japonlar, Fransızlar, Amerikalılar kazanıyor. Özel şirketler ticaret haline getirmiş durumda. Bunu devlet desteği olmadan yapanlar da var. Askeri anlamda uzay konusunda neler yapıldığını bilmiyoruz ama değişik ülkeler kendi ülkesini ya da farklı ülkeleri gözetlemek için çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Mars gezegenin bütün yüzeyi paslanmış durumda"

Yıldız, Mars'ın dışının kırmızı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya'nın iç yapısı dönüyor. Çekirdeği döndüğü için bir manyetik alan oluşuyor. Yalnız Mars'ın iç yapısı dönmüyor. Dönmediği için manyetik alan oluşmuyor. Olsa da çok küçük bir alan oluşuyor. Güneş rüzgarları o kadar güçlü çarpıyor ki atmosferi süpürüp uzaya götürüyor. Mars'ta atmosferin çok ince olmasının sebebi, güneş rüzgarlarının süpürmesidir. Mars'ın dışında yüksek oranda demir var. Demir oksijenle tepkimeye girip demiroksit oluyor. Aslına bakarsanız Mars'ın içerisi beyaz renktir. Mars gezegeninin yüzeyindeki demir, oksijenle tepkimeye girerek paslanıyor. Aslında Mars gezegenin bütün yüzeyi paslanmış durumda."

Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Yıldız, onların sorularını da yanıtladı.

Okulun fen bilgisi öğretmeni Kamil Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Yıldız'a mail atarak öğrencileriyle videokonferans yöntemiyle görüşmesini talep ettiğini söyledi.

Yıldız'ın talebe olumlu yanıt verdiğini aktaran Doğanay, bugün Kastamonu'nun yanı sıra Samsun ve İstanbul'daki 2 okula daha videokonferans yöntemiyle bağlandığını söyledi.

Öğrencilerinin NASA ile orada çalışanları çok merak ettiklerini anlatan Doğanay, bu sayede bilgilendiklerini belirtti.

Beşinci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Ceylan da konferans sayesinde NASA'nın neler yaptığı, uzayda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getirerek, "Manyetik alanın ne olduğunu merak ediyordum. Konferansın soru cevap bölümünde zamanda yolculuk hakkında soru sordum. Zamanda yolculuk ve manyetik alanlar kafamda bir soruydu. Bu sorular yanıtlanmış oldu." dedi.