Öğrenciler kampüsü temizledi

31.10.2019 18:45

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri düzenlenen etkinlik kapsamında kampüste temizlik yaptı.

Belki de Sensin Topluluğu üyesi 150 öğrenci, "Doğayı seviyoruz, kampüsümüzü temizliyoruz" etkinliği kapsamında Kastamonu Üniversitesi kampüsünde 67 torba çöp topladı.

Topluluk başkanı Burak Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çöpü atan da biziz toplayan da bizim olmamız gerektiğini düşündük. 150 kişiyiz. 5 gruba ayrıldık. 5 grup kendine ait bir bölgede temizlik yapıyor. Aramızda tatlı bir rekabet var. En çok çöpü toplayan birinci olacak diye yarışıyoruz." dedi.

Farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Kılıç, "Bir görevli buraları temizlediğinde çöp atmak normalmiş gibi anlaşılıyor ama bir öğrenci bunu yaptığında bir farkındalık oluşuyor. Bizim de amacımız bu farkındalığı oluşturmak." diye konuştu.

Yunus Emre Erdem ise sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren bir topluluk olduklarını söyledi. Bugüne kadar çok sayıda etkinlik yaptıklarını vurgulayan Erdem, "Amacımız üniversitenin sadece vize ve finalden ibaret olmadığını göstermek. Üniversitenin insanlara bir şeyler katmasını istiyoruz. Bugün de çevre temizliği yapıyoruz. Bunu yapma zorunluluğumuz yok ama arkadaşlarımıza çevremizi temiz tutmamız gerektiği mesajını vermek istiyoruz. Bunu biz kirlettik biz temizleyeceğiz. Burası bizim yaşam alanımız, evimiz." ifadelerini kullandı.

Topluluk üyelerinden Betül Nizamoğlu da üniversitelerini daha yaşanabilir hale getirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA