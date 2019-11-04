04.11.2019 14:05

Bisiklet süren topluluktan görüntü

Bisikletlilerin okula gelmesi

Öğrencilerin karşılaması

Sınıftan görüntü

Öğrencilere kitap dağıtılması

Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Sezigen'in konuşması

Öğrenciler için kilometrelerce pedal çevirdiler

Muş Bisiklet Derneği üyeleri, "Pedalları iyiye çevir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, 2 bin kitabı köy okullarındaki öğrencilere ulaştırdı

Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Sezigen:

"Türkiye'nin her yerinden kitaplar geldi. Bu kitapları çantalarımıza doldurduk ve bisikletlerimizle köylere ulaştırdık"

MUŞ ( AA) - Muş Bisiklet Derneği üyeleri, "Pedalları iyiliğe çevir" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında toplanan kitapları, bisikletleriyle köy okulu öğrencilerine ulaştırıyor.

Kilometrelerce pedal çevirerek şimdiye kadar topladıkları yaklaşık 2 bin kitabı köy okullarındaki öğrencilere ulaştıran dernek üyelerinin son durağı, kente 8 kilometre uzaklıktaki Soğucak köyü oldu.

Topladıkları kitapları köydeki öğrencilere dağıtan dernek üyeleri, onlara okumanın yararlarını anlattı.

Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Sezigen, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğe gönderilen kitapları bisikletleriyle 13 köy okuluna ulaştırdıklarını söyledi.

Amaçlarının hem bisiklet konusunda farkındalık yaratmak hem de köy okullarındaki çocukları kitapla buluşturmak olduğunu belirten Sezigen, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinden hatta dünyanın birkaç yerinden gelen kitaplar oldu. Duyurularımızı yaptık ve 'Köy okullarımıza kitap götüreceğiz' dedik. Türkiye'nin her yerinden kitaplar geldi. Bu kitapları çantalarımıza doldurduk ve bisikletlerimizle köylere ulaştırdık. Şu ana kadar 700 kilometre pedal çevirerek 2 bin kitap dağıttık. Çocuklarımızın kitapları okuyarak hem kendilerini geliştirmelerini hem de düşünme kabiliyetlerini artırmalarını istiyoruz."

Öğrencilere faydalı olabilmek için bu sorumluluğu gönüllü üstlendiklerini anlatan Sezigen, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki hikaye, roman, ansiklopedi tarzı kitapları kabul ettiklerini bildirdi.

Öğrencilerden Nevzat Koç da kendilerine kitap getiren dernek üyelerine teşekkür ederek, okumanın kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA