: Öğrenciler depremde kaybettikleri arkadaşlarını unutmadı

25.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:54

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Muhammed Salih Civelek'in arkadaşları 'i kaybeden öğrenciler, arkadaşlarının mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Sürsürü Mahallesi'nde, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nda annesi Ayşe (46) ile birlikte hayatını kaybeden Muhammed Salih (9)'in Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu 3-C sınıfı öğrencileri Harput Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti.

Öğreniler ve öğretmenler kaybettikleri arkadaşlarının ve annesinin mezarına karanfil bırakarak dua etti.

Okul Zülfü Dilmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada depremde kaybettikleri öğrencilerini kaybetmenin acısını yaşadıklarının söyledi.

Dilmen, öğrencilerinin arkadaşlarıyla birlikte son görevlerini yerine getirmek için öğrencilerinin mezarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Allah bir daha öyle bir acı göstermesin. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bundan çok etkilendi. Rehber öğretmenimizle devamlı öğrencilerimizin yanındayız. İnşallah bu sıkıntıyı beraber atlatacağız." dedi.

Sınıf öğretmeni Ahmet Çelik te "3-C ailesi olarak meleğemizin mezarını ziyarete geldik. Rabbim ailesine ve bizlere sabırlar ihsan etsin. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız." dedi.

Çelik, Muhammet Salih'in doktor olmayı hayal ettiğini hayallerinin yarım kaldığını belirterek, "Çok başarılı ve davranışlarıyla başarılı bir öğrencimizdi. Parmakla gösterilecek bir öğrenciydi." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden İbrahim Sait Çam da arkadaşının mezarına gelerek dua ettiklerini, onu kaybettikleri için çok özgün olduklarını ve onu çok özleyeceklerini söyledi.

Ecrin Dağaşan'da arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, mezarı ziyaret gelerek, mezarına çiçek bırakarak dua ettiklerini ifade ederek, "Çok iyi bir arkadaşımızdı. Çalışkan ve herkese yardım ederdi." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu