DÜZCE (İHA) - Öğrenciler afetlere hazırlanıyor

DÜZCE - Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan arama kurtarma ekibi, itfaiye eğitimlerini tamamladı. Öğrenciler artık yangınlarda daha bilinçli oldu.

Ülke genelinde son yıllarda artan afet olaylarının ardından Düzce'de öğrenim gören öğrenciler 'Dümerang Arama Kurtarma ve İlk Yardım' ekibi kurdu. İlk etapta 100 kişilik gönüllü grubu kuran öğrenciler, iki hafta boyunca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde yangın eğitimi aldı. 4 ekip olarak alınan eğitimlerde öğrenciler yangının nasıl çıktığını, alevlere müdahalenin nasıl olması gerektiğini, mutfaklarda yangına müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini teorik olarak öğrendi.

Öğrenciler yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılması gerektiğini, oksijen tüplerinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak öğrenmesinin ardından kullanılan ekipmanları inceledi. Daha sonra öğrenciler, uygulamalı eğitimlere geçti. Senaryo gereği bir fabrikanın bodrum katında çıkan yangına öğrenciler müdahalede bulundu. Eğitimler sonrasında öğrencilere Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından katılım belgesi verildi.

"İtfaiyecilik hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunduk"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev alan Ömer Faruk Özcan, öğrencilerin eğitimlerini tamamladıklarını belirterek, "Öğrencilere temel yangın eğitimi ve yangına müdahale eğitimi eğitimini hem teorik hem de uygulamalı olarak verdik. Bu eğitimde arkadaşlar yangınları tanıdı, yangın sınıflarını öğrendi. Hangi yangınlara hangi söndürücü madde kullanılması gerektiğini anlattık. Yangın söndürme teknikleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Dumanlı ortamda ilerleme tekniklerini gösterdik. Kıyafetlerimizi tanıdılar. Kıyafetleri giyip ne kadar avantajlı, ne kadar dezavantajlı olduğunu gördüler. Ekipmanlarımızı tanıdılar. Kısaca itfaiyemizi ve itfaiyenin ne işler yaptığını yaşadığı zorlukları görmüş oldular" ifadelerini kullandı.