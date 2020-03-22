Öğrenci yurdunda karantinada tutulan Nurcan Kaya: İlk günler sıkıntı yaşadık, şimdi iyiyiz | Video İstanbul Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinada olan Nurcan Kaya, euronews’e karantina günlerini anlattı.

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Almanya, İspanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Norveç, İsveç, Danimarka ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek yurttaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı bildirmesinin ardından uygulamaya önceki günlerde geçildi.

Geçici olarak yurtlara yerleştirilen ve karantina altına alınanlardan biri de geçtiğimiz hafta salı günü Fransa'dan Türkiye'ye gece yarısı iniş yapan uçakta bulunan Avukat Nurcan Kaya. Euronews.com'da Görüntüle