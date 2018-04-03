Öğrenci Toplulukları Başkanlar Toplantısı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde aktif şekilde etkinlikler düzenleyen 38 öğrenci topluluğunun başkanının katıldığı toplantı, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un katılımıyla yapıldı.

Toplantıya 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun'un yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, Öğrenci Toplulukları Üst Kurul (ÖTÜK) Başkanı Doç. Dr. Halil Aldemir, ilgili daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Topluluk başkanı öğrenciler, topluluk bünyesinde gerçekleştirdikleri ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan etkinliklere ilişkin bilgi vererek öneri ve taleplerini dile getirdiler.

Rektör Karacoşkun öneri ve talepleri dinledikten sonra, yapılan sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif bütün etkinliklere rektörlük olarak azami derecede katkı verdiklerini, bundan sonra yapılacak etkinliklere de imkanlar ölçüsünde ve planlı olmak kaydıyla destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - KİLİS