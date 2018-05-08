Öğrenci Servisi Köprüden Uçtu: 1 Ölü, 13 Yaralı

Öğrenci Servisi Köprüden Uçtu: 1 Ölü, 13 Yaralı

Muş'ta kontrolden çıkan öğrenci servisi köprüden aşağı uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Öğrenci Servisi Köprüden Uçtu: 1 Ölü, 13 Yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenci servisinin köprüden uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

ÖĞRENCİ SERVİSİ KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU

Alınan bilgilere göre kaza, Konakkuran beldesi yol ayırımında meydana geldi. İhsan Eker yönetimindeki servis minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden uçtu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü İhsan Eker hayatını kaybederken, Malazgirt ilçe merkezinden Aşağı Kıcık köyüne giden 13 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar Malazgirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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