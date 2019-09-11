Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı (3)
YARALI ÖĞRENCİLERDEN AYŞE KURTARILAMADIMuğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan lise öğrencilerinden Ayşe Korkut (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
YARALI ÖĞRENCİLERDEN AYŞE KURTARILAMADI
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan lise öğrencilerinden Ayşe Korkut (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla),