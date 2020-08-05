OGM Müdürü Karacabey: Geçen yıla göre yangın sayısında yüzde 30'luk bir artış görüyoruz
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OGM Müdürü Karacabey: Geçen yıla göre yangın sayısında yüzde 30'luk bir artış görüyoruz

ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, "Bu yıl 1 Ocak-4 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde 1429 adet orman yangını meydana geldi.

OGM Müdürü Karacabey: Geçen yıla göre yangın sayısında yüzde 30'luk bir artış görüyoruz
05.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:37

ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, "Bu yıl 1 Ocak-4 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde 1429 adet orman yangını meydana geldi. Geçen yıla göre yangın sayısında maalesef yüzde 30'luk bir artış görüyoruz. Yangının çıkış sebeplerinin tespiti için ayrıca ormanlarımıza yerleştirdiğimiz 5 binin üzerinde fotokapan da kullanıyoruz" dedi.

Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Temmuz-4 Ağustos arasında 160 orman, 80 kırsal olmak üzere 240 farklı yangın ile mücadele edildiğini belirtti. Karacabey, sadece İzmir'de 6 günde 37 farklı orman ve kırsal alan yangını yaşandığını hatırlatarak, "Menderes yangınını ekiplerimizin üstün çabasıyla 22 saatte kontrol altına aldık. 240 yangının tamamı söndürüldü ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. OGM olarak biz yangınların yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Ama bu noktada vatandaşımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Orman içinde mangal yakmayalım, sigara izmariti atmayalım. 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 76'ncı Maddesi gereğince ormanlarda izin verilen yerler dışında ateş yakmak kesinlikle yasaktır" dedi.

'5 BİNİN ÜZERİNDE FOTOKAPAN DA KULLANIYORUZ'Pandemi süreciyle birlikte doğaya kaçışın artmasının orman yangınlarını da beraberinde getirdiğini kaydeden Karacabey, şunları söyledi: "Özellikle Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan orman ve örtü yangınları ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alındı. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yaşanan 93 adet yangın bu yıl aynı dönemde 240 adet olarak gerçekleşti. Bazı bölgelerde ilk belirlemelere göre çıkan yangınlar, insan kaynaklı yangınlardır. Bu yıl 1 Ocak-4 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde 1429 adet orman yangını meydana geldi. Geçen yıla göre yangın sayısında maalesef yüzde 30'luk bir artış görüyoruz. Bu artışın sebeplerinin başında bahçe ve sera temizliği, anız yakımı, piknik, çoban ve avcıların ateşleri gibi vatandaşların ihmal ve dikkatsizlikleri geliyor. Yangının çıkış sebeplerinin tespiti için ayrıca ormanlarımıza yerleştirdiğimiz 5 binin üzerinde fotokapan da kullanıyoruz. Gerek kasıtla gerek kusurla yakanları buralardan da tespit ediyoruz."'İHA ORMANDAKİ MANGALCIYI TESPİT ETTİ'

Bu yıl ilk kez kullanılmaya başlanan, yangınların tespiti ve önlenmesi konusunda büyük bir etkisinin görüldüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) konusunda da bilgi veren Karacabey, "Bu yıl ilk kez kullanmaya başladığımız İHA'lar, geceleri gözetleme yaparak yer ekiplerine bilgi aktarıyor. Ayrıca yangının çıktığı anda tespiti için kullandığımız İHA ile geçtiğimiz günlerde Seferihisar'da ormanlık alanda mangal yakan bir vatandaşı tespit edip, yer ekipleri ile müdahale ettik" dedi. Ayrıca, Türkiye'de orman yangınlarının büyük kısmının Akdeniz iklim kuşağı içerisinde bulunan, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana geldiğinin altını çizen Karacabey, 2020 yılında yaşanan 1429 orman yangının 901 adedinin bu bölgelerde meydana geldiğini belirtti.


Kaynak: DHA

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