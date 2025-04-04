OGM KURA SONUÇLARI || OGM işçi alımı kura sonuçları hangi iller açıklandı? OGM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı!

28 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen OGM işçi alımı kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayınla yapıldı. OGM tarafından açıklanan kura sonuçları il il paylaşılmaya başlanırken, adaylar başvurdukları illere ait sonuçları öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor. Özellikle asil ve yedek listelerde yer alıp almadığını öğrenmek isteyen adaylar için OGM kura sonucu sorgulama ekranı büyük önem taşıyor. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları hangi iller açıklandı? OGM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı!

OGM İŞÇİ KURA ALIMI HANGİ İLLERDE AÇIKLANDI?

Antalya, Amasya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Erzurum, Zonguldak, Şanlıurfa, Sinop, Muğla, Kayseri

OGM KURA SONUÇLARI HENÜZ AÇIKLANMAYAN İLLER

Ankara, Artvin, Adana, Bolu, Trabzon, İzmir, Isparta, Hatay, Sakarya, Kütahya, Mersin, Konya, Kastamonu, Kahramanmaraş, Denizli.

OGM KURA ÇEKİMİ NASIL SORGULANIR?

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları duyurusunu ilgili OGM bölge müdürlüğünün web sitesinden takip edebilirsiniz.

OGM KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)