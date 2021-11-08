Oğluyla mantar toplamaya giden kadından haber alınamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğluyla mantar toplamaya giden kadından haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Oğluyla mantar toplamaya giden kadından haber alınamıyor

Denizli'de mantar toplamak için çıktıkları dağlık alanda anne ve oğlu birbirini kaybetti.

ACIPAYAM, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de mantar toplamak için çıktıkları dağlık alanda anne ve oğlu birbirini kaybetti. Gece saatlerine kadar yapılan aramalarda yaşlı kadına dair bulgu çıkmadı.

Olay, Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emine Aksoy ve oğlu Osman aksoy, mantar toplamak amacıyla birlikte dağlık alana gitti. Dönüş yolunda anne ve oğlu birbirini kaybetti. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayınca önce evi kontrol etti. daha sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine akşam saatlerinde bölgeye sevk edilen AFAD, TRAC Denizli ekipleri arama çalışması başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalar sonuç vermedi. Arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başladı. - DENİZLİ

Oğluyla mantar toplamaya giden kadından haber alınamıyor

Oğluyla mantar toplamaya giden kadından haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title