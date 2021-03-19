Oğlunun teşhisi için adli tıp kurumuna getirilen annenin feryatları yürek dağladı

Antalya'da bulunan bir erkek cansız bedeninin 8 gündür kayıp olan oğlu Ramazan Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine teşhis için Adli Tıp Kurumuna çağrılan anne fenalık geçirdi. Oğlunu teşhis edemeyen acılı annenin, "Gözümün bir tanesi gitti. Yüreğim yandı. Ben bittim" feryatları ise yürek dağladı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kemer İlçesi Kiriş Koyu açıklarında bir erkeğe ait cansız beden gören vatandaşlar, durumu Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni alarak Kemer Marina'ya getirdi. Bölgeye, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız beden, önce Kemer İlçe Devlet Hastanesine sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"YÜREĞİM YANDI, BEN BİTTİM"

Cansız bedeninin 8 gün önce Düden Parkta kaybolan Ramazan Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, teşhis için aileden yardım istedi. Oğlunu teşhis etmek için yakınları ile birlikte morgun önüne gelen acılı anne Sabihan Özkan, uzun süre içeri giremedi. Fenalık geçiren anneye yakınları yardım etti. Gözü yaşlı annenin, "Gözümün bir tanesi gitti. Yüreğim yandı. Ben bittim. Sen hayvanların ile mutluydun. Oğlum nereye gittin? Benim çocuğumun kime ne zararı oldu. Ramazan'ım yaktın beni. Canımın için oğlum. Daha benim çocuğum gençti. Kime ne zararı oldu. Evladımın başını yediler. Peşlerini bırakmayacağım" sözleri adeta yürekleri dağladı.

Bir süre sonra içeri giren anne oğlunu teşhis edemedi. Cesedin Ramazan Özkan'a ait olup olmadığı yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.