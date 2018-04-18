Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Kendisinden 53 Yaş Küçük Genç ile Evlendi

Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Kendisinden 53 Yaş Küçük Genç ile Evlendi

ABD'de 72 yaşındaki kadın, oğlunun cenazesinde tanıştığı ve kendinden 53 yaş küçük genç ile evlendi. Çiftin aşkı, yakınlarından tepki çekerken sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 6 torun sahibi 72 yaşındaki Almeda Errell, oğlunun cenaze töreninde tanıştığı ve kendinden tam 53 yaş küçüğü Gary Hardwick ile evlendi.

AŞKLARINA KİMSEYİ İNANDIRAMIYORLAR

19 yaşındaki Gary, eşinin en küçük torunundan bile 3 yaş küçük. Torunlarına ve çocuklarına aşkını kanıtlayamayan Almeda, paylaşımları ile sosyal medyada 49 bin kişi tarafından ilgi ile izleniyor.

Çift, takipçileri için üzerlerinde fotoğrafları olan kupa ve kalem satışına başlıyor.

(Posta)




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YORUMLAR (70)

  • TAKDİR ETTİM:
    helal olsun ninemize, ne yapacaktıki, çok heyecanlı bişey hergün genç yüzle uyanmak, çiçekler böcekler bile farklı görünür insana, eyy aşk ne güzelsin insan yaşamına böyle renklerde koymalı, erkekler yaşlandıkları zaman köşe minderi oluyorlar
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  • TANRISINA KAVUŞAN KEŞİŞ:
    KADININ SAĞ ALİNDEKİ KOCA TEKTAŞA BAKSANA YAŞ FARKI MI DİNLER İNSAN:) ŞUNUN ŞURASINDA NE KALMIŞ KADININ TANRISINA KAVUŞMASINA
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