Oğlunu vuran baba tutuklandı
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Oğlunu vuran baba tutuklandı

06.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:44

Oğlunu vuran baba tutuklandı Adana'da babası tarafından küfür ettiği için pompalı tüfekle vurulan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi Adana'da kendisine küfür ettiği için oğlunu pompalı tüfekle vuran baba tutuklandı.

Oğlunu vuran baba tutuklandı

Adana'da babası tarafından küfür ettiği için pompalı tüfekle vurulan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi

ADANA - Adana'da kendisine küfür ettiği için oğlunu pompalı tüfekle vuran baba tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba Murat B. ve oğlu İmam B. kendisine küfür ettiği için sokak ortasında tartıştı. İkinci katta oturdukları daireye çıkan İmam B., evin penceresinden aşağıda bulunan babasına küfür etmeye devam etti. Bunun üzerine baba Murat B. pompalı tüfekle 5 el evine doğru ateş açıp olay yerinden kaçtı. İmam B. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İmam B.'nin yakınları sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla yaralı genci Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Bu arada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, babanın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede baba gözaltına alındı.

Emniyete götürülen babanın ifadesinde oğlunu kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Murat B. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Oğlu İmam B.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Oğlunu vuran baba tutuklandı
Oğlunu vuran baba tutuklandı
Oğlunu vuran baba tutuklandı
Oğlunu vuran baba tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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