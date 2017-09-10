Oğlunu Kaçırmak İsteyen PKK'lı Teröristlerce Öldürüldü (2)

VALİ ATİK: MÜNFERİT BİR OLAY



Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, hastaneye gelerek bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen Vali Atik, "Kemerli Köyü'nde Mehmet Salih Aslan adlı vatandaşımız uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetmiştir. Olayın öğrenilmesi müteakip olay yerine ambulans sevk edilmiş. Daha sonra vatandaşımız hastaneye geldiği zaman kurtarılamamış ve vefat etmiştir. Bazı basın yayın organlarında PKK köy bastığı ve vatandaşımızı öldürdüğü şeklinde haberler çıkmıştır. PKK'nın köy basması diye bir olay yoktur. Bu münferit bir olaydır. Olay bizim tarafımızdan araştırılmaktadır, daha sonra kamuoyuna bilgi verilecektir" dedi.



