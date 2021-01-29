Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti

Bahçelievler'de üniversite öğrencisi olan oğluyla kavga eden adam oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olayda yaralanan genç ise tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Gümüş 1 Sokak'ta meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, baba A.K. üniversite öğrencisi olan oğlu Ö.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Baba ile oğlu arasındaki sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Baba A.K. oğlunu bıçak darbeleri ile yaraladıktan sonra 4'üncü katta bulunan evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

İNTİHAR EDEN BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri babasının bıçak darbeleri ile yaralanan Ö.K'yi ve baba A.K'yi hastaneye kaldırdı. Balkondan atlayarak intihar eden baba A.K'nin tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği, oğlunun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulunurken, polis ekipleri konunun aydınlatılması için çalışma başlattı.

"TARTIŞMANIN NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Aynı sokakta yaşayan Adem Toker "Pencereden atlamış yani intihar etmiş. Aile içini falan bilmeyiz ama pencereden atlamış. Oğlu da yaralıydı tartışmışlar oğluyla ama nedenini bilmiyoruz. Kendisi de pencereden atlayıp bahçedeki deponun oraya düşmüş. Giderken yaşıyordu ama hastanede öldüğünü duyduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN