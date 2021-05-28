Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı
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Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Haberler | Yaşam

Oğluna destek için başladı, meslekte 10 yılını geride bıraktı Eskişehir'deki tek kadın tamirci Melahat Tunçyürek: "Şu anda tamir edemeyeceğim bir yazıcı yok" Eskişehir'de ailesine yardım etmek için başladığı yazıcı tamirinde 10 yılı geride bırakan Melahat Tunçyürek, alanında kentteki tek...

Oğluna destek için başladı, meslekte 10 yılını geride bıraktı

Eskişehir'deki tek kadın tamirci Melahat Tunçyürek: "Şu anda tamir edemeyeceğim bir yazıcı yok"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ailesine yardım etmek için başladığı yazıcı tamirinde 10 yılı geride bırakan Melahat Tunçyürek, alanında kentteki tek kadın tamirci olarak hizmet veriyor.

Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Melahat Tunçyürek, ailesine yardım etmek için oğlunun dükkanında yazıcı tamiri, kartuş ve toner dolumu yapmaya başladı. Oğlunun mesleği bırakması üzerine tamir dükkanını işletmeye devam etti. Merakı ve azmiyle işinde ustalaşan Tunçyürek, tamircilikte 10 yılını doldurdu. Elektronik eşya tamiri yapan nadir kadın ustalardan olan Tunçyürek, tamir edemeyeceği yazıcı olmadığını belirtti. Dükkana gelen müşterilerin karşılarında 'kadın usta' görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade eden Melahat usta, işini severek yaptığını söyledi.

"Oğluma baka baka öğrendim"

Oğlunun dükkanında yazıcı tamir etmeyi öğrendiğini aktaran Melahat Tunçyürek, "10 seneden beri çalışıyorum. Daha önceden eşim pazarlamacıydı. Şerit işiyle başladık. Bu zamana kadar geldik böyle. Yazıcı tamiri toner dolumu ve kartuş dolumu üzerine çalışıyorum. Eşime yardımcı oluyordum ben. Oğlum liseyi bitirdikten sonra elektronik bölümü dükkanı açtı. Daha sonra 1 sene falan işlettikten sonra ben kendisine yardım ediyordum. Oğlum genelde toner dolumuyla ilgileniyordu. Ben de baka baka öğrendim. Sonra kendisi mesleği bıraktı ve ben kendi üzerime aldıktan sonra bu işe başladım" diye konuştu.

"Şu anda tamir edemeyeceğim bir yazıcı yok"

10 yıldır birçok farklı yazıcı tamir ettiğini ve şu anda tamir edemeyeceği yazıcı olmadığının altını çizen Tunçyürek, "Şu anda tamir edemeyeceğim bir yazıcı yok. Ben mesela yazıcılara sistem de takıyorum. Bitmeyen sistemler var onları da takıyorum. Ana kart harici bütün yazıcıları yapıyorum yani. Bazen eşim buraya gelir dükkanda durur benim işim olduğu zaman. Müşteriler bana denk geldiği zaman eşimi sorarlar. Müşteriler 'şunu soracaktık, bunu yaptıracaktık' derler. Ben yaparım diyorum ve şaşırıyorlar. Benim yapabileceğimi inanmıyorlar. Hele bir kadının böyle bir işi yapmasına hayret ediyorlar. Ben bu işi çok severek yapıyorum. Aslında bu iş tehlikeli ama ben çok severek yapıyorum. İnsanlara yardımcı olabilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı
Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı
Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı
Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı
Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı
Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı
Oğluna destek için başladı, yazıcı tamirinde 10 yılı geride bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü

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