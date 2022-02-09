Oğlum Sedat kimdir? Serhat Teoman kimdir, kaç yaşında? SHOW TV Oğlum dizisi Sedat gerçek adı nedir?
- Güncelleme:
"Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden doğan bir hikayeye sahip olan Oğlum dizisinde Sedat karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Oğlum Sedat kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Sedat gerçek adı nedir? sorularının yanıtı bu kapsamda arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini alıyor. Senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini ise Gökçen Usta üstlenmektedir. Oğlum dizisi Sedat karakteri kim, gerçek adı nedir? Sedat 'ı oynayan Serhat Teoman kimdir?
Oğlum dizisi Sedat kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.
Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi ' Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.
Sedat bir kız çocuğu babası ve eşinden boşanmış bir polistir. Eşinden ayrılmasıyla babalık yükü daha fazla artar ve nasıl davranması gerektiğini öğreneceği bir sürece girer. Karşı karşıya kaldığı yeni bir davanın pedagogu Demet'e ilgi duymaktadır. Dava bir taraftan ikiliyi yakınlaştırırken diğer taraftan da olaya yaklaşımları itibariyle fikir ayrılıklarına sürükler.
Oğlum dizisinde Sedat karakterini oynayan kişi Serhat Teoman'dır.
Serhat Teoman, babasının askerlik görevi gereği sırasında Diyarbakır'da doğdu. Teoman, ortaokul bittikten sonra ailesiyle İzmir'e geldi. Ünlü oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Tv oyunculuğuna 2000'li yılların başınds başladı. Aynı zamanda tiyatro oyunculuğu da yapan Teoman, Kuzey Güney'de canlandırdığı Burak Çatalcalı karakteri ile çok beğenildi. Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr. Sinan karakteriyle büyük ilgi topladfı ayrıca, Kaçın Kurası dizisinde Barış'ı canlandırdı.
Anne'de Komiser Sinan karakterine hayat verdi. Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la kurduğu 'Tiyatro Kutu' ile tiyatro hayatına devam etti. Tiyatro Kutu kapandıktan sonra Emre Erkan'la kurduğu GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam ediyor. Teoman en son, Oğlum dizisindeki rol arkadaşı Canan Ergüder'in başrolünü canlandırdığı Menajerimi Ara dizisinde Ali Kemal Karasu karakterine hayat vermiştir.
Dizileri
- Oğlum
- Menajerimi Ara
- Çocuk
- Kızım
- Anne
- Kaçın Kurası
- Acil Aşk Aranıyor
- Acil Servis
- Bugünün Saraylısı
- Kuzey Güney
- Gün Akşam Oldu
- Bitmeyen Şarkı
- Uygun Adım Aşk
- Gece Gündüz
- Hepimiz Birimiz İçin
- Kız Takımı
- Avrupa Yakası
- Yemin
- Yalancı Yarim
- Kanlı Düğün
- Kurşun Yarası
- Serhat Teoman rol aldığı kısa filmler
- Randevu
- Aşkın Dört Kuralı
- Tutulma
- Son Karar
- Serhat Teoman rol aldığı tiyatro oyunları
- Pragma 2012/GET
- Dorian Gray 2012/Tiyatro Kutu
- Ceaser Bir Denge Oyunu 2009-2010/Tiyatro Kutu
- Dalga 2007-2008/Donkişot Tiyatro