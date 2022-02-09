Oğlum Sedat kimdir? Serhat Teoman kimdir, kaç yaşında? SHOW TV Oğlum dizisi Sedat gerçek adı nedir?

Oğlum dizisi Sedat kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi ' Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM SEDAT KİMDİR?

Sedat bir kız çocuğu babası ve eşinden boşanmış bir polistir. Eşinden ayrılmasıyla babalık yükü daha fazla artar ve nasıl davranması gerektiğini öğreneceği bir sürece girer. Karşı karşıya kaldığı yeni bir davanın pedagogu Demet'e ilgi duymaktadır. Dava bir taraftan ikiliyi yakınlaştırırken diğer taraftan da olaya yaklaşımları itibariyle fikir ayrılıklarına sürükler.

OĞLUM SEDAT GERÇEK ADI NEDİR?

Oğlum dizisinde Sedat karakterini oynayan kişi Serhat Teoman'dır.

SERHAT TEOMAN KİMDİR?

Serhat Teoman, babasının askerlik görevi gereği sırasında Diyarbakır'da doğdu. Teoman, ortaokul bittikten sonra ailesiyle İzmir'e geldi. Ünlü oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Tv oyunculuğuna 2000'li yılların başınds başladı. Aynı zamanda tiyatro oyunculuğu da yapan Teoman, Kuzey Güney'de canlandırdığı Burak Çatalcalı karakteri ile çok beğenildi. Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr. Sinan karakteriyle büyük ilgi topladfı ayrıca, Kaçın Kurası dizisinde Barış'ı canlandırdı.

Anne'de Komiser Sinan karakterine hayat verdi. Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la kurduğu 'Tiyatro Kutu' ile tiyatro hayatına devam etti. Tiyatro Kutu kapandıktan sonra Emre Erkan'la kurduğu GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam ediyor. Teoman en son, Oğlum dizisindeki rol arkadaşı Canan Ergüder'in başrolünü canlandırdığı Menajerimi Ara dizisinde Ali Kemal Karasu karakterine hayat vermiştir.

Dizileri

Oğlum

Menajerimi Ara

Çocuk

Kızım

Anne

Kaçın Kurası

Acil Aşk Aranıyor

Acil Servis

Bugünün Saraylısı

Kuzey Güney

Gün Akşam Oldu

Bitmeyen Şarkı

Uygun Adım Aşk

Gece Gündüz

Hepimiz Birimiz İçin

Kız Takımı

Avrupa Yakası

Yemin

Yalancı Yarim

Kanlı Düğün

Kurşun Yarası

Serhat Teoman rol aldığı kısa filmler

Randevu

Aşkın Dört Kuralı

Tutulma

Son Karar

Serhat Teoman rol aldığı tiyatro oyunları

Pragma 2012/GET

Dorian Gray 2012/Tiyatro Kutu

Ceaser Bir Denge Oyunu 2009-2010/Tiyatro Kutu

Dalga 2007-2008/Donkişot Tiyatro

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