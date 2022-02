Oğlum Demet kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Demet gerçek adı nedir? Canan Ergüder kimdir?

Oğlum dizisi Demet kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor. Oğlum Demet kimdir? SHOW TV Oğlum dizisi Demet gerçek adı nedir?

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM DEMET KİMDİR?

Demet hem fiziksel olarak hem de enerjisiyle girdiği her ortamda dikkat çeken güzel bir pedagogtur. Çocuklarla kurduğu iyi ilişkiler ve sabırlı tutumu onun mesleğinde oldukça başarılı olmasını sağlar. Onun için dünyada suça sürüklenmiş bir çocuğu kazanmaktan daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden mesleğinin ilk yıllarından beri çocuklarla çalışır.

OĞLUM DİZİSİ DEMET GERÇEK ADI NEDİR?

Oğlum dizisinde Demet karakterini oynayan kişi Canan Ergüden'dir.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder, 15 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası siyaset bilimci Üstün Ergüder, annesi Rukiye Ergüder'dir. 1994 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. 12 yıl bale yaptı. Lise yıllarında okulda sahnelenen bir müzikalde rol aldıktan sonra tiyatrocu olmaya karar verdi. 14 yıl ABD'de yaşadı.

Franklin and Marshall College'da sosyoloji ve tiyatro eğitimi aldı. Sonrasında The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans yaptı. Bu programdaki üç senenin sonunda mülakata girip Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini kazandı. Mezuniyetinden sonra garsonluk ve tiyatroculuk yaparak yaşamını sürdürdü. Londra'da LAMDA (Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi)'da Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. 2003 yılında Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. Okul arkadaşı olan Chris Burke ile 2005 yılında evlendi. Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2007'de Türkiye'ye geldi ve Bıçak Sırtı, Binbir Gece dizilerinde rol alan Ergüder, 2009 yılında Türkiye'ye taşınma kararı vererek eşinden ayrıldı. O sezon Berkun Oya'nın yazıp sahneye koyduğu Bayrak adlı oyunda Kadın rolünü canlandırdı. Bu rol ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi.

2010 yılında Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi ile dizi oyunculuğuna döndü. Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm adlı sinema filminde, Russel Crowe'un yönettiği Avustralya-Türkiye ortak yapımı Son Umut (2014) ve Hiner Saleem'in yönettiği Dar Elbise (2016) adlı filmlerde rol aldı. 2013 yılında Oyun Atölyesi'nin sahnelediği Nehir adlı oyuna oynadı. 2014-2016 yılında Güllerin Savaşı adlı dizide Gülfem Sipahi karakterini canlandırdı. Güllerin Savaşı setinde tanıştığı Kenan Ece ile 2017 yılında evlendi. Çiftin 2018 yılında oğulları Ece Demir dünyaya geldi. Çift, 2019'da Toy İstanbul'da Hipokrat adlı iki kişilik oyunu sahneledi.

Ergüder, 2019 yılında Behzat Ç. deki Savcı Esra rolünü canlandırdı. 25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde "Feris Dikmen" karakterini canlandırdı. 6 Nisan 2021'de meme kanserine yakalandığını duyurdu. Ergüder'in başrolünü oynadığı, Sadan Hanım adlı belgesel-sinema filmi Türkiye'de Eylül 2021'de vizyona girdi.

Haberler.com - Gündem