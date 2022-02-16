Oğlum canlı izle! Show TV Oğlum 2. yeni bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV 16 Şubat 2022 canlı izle!

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OĞLUM 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlu Efe için zor bir ikilemde kalan Zeynep'in, Demet'le düşüncelerini paylaştığı sahnede "Söylerseniz suç bulunacak, saklarsanız da aklanacak… Siz olsanız ne yapardınız?" sorusu dikkat çekiyor. Zeynep'in vereceği karar büyük bir merak konusu olurken onun bu vicdan muhakemesi tüm izleyenlere de aynı duygu ve düşünceleri yaşatacak.

OĞLUM CANLI İZLE!

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı -

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