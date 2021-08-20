Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü
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Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İzmir'de eşiyle boşanma aşamasındaki Ulviye Kuru, aynı evde yaşadığı oğlu S.K. ile kavga etmeye başladı. Sabaha karşı yaşanan olayda, kavga seslerini duyan bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sinir krizi sırasında cama yumruk atıp yaralanan S.K. hastaneye kaldırılırken, kadının olay yerinde öldüğü tespit edildi. S.K. olay sonrası gözaltına alındı. Vücudunda darp izine rastlanılmayan kadının ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Metin Oktay Mahallesi 52/1 Sokak'ta bulunan bir binada sabaha karşı yaşanan olayda iddiaya göre, eşi C.K. ile boşanma aşamasındaki Ulviye Kuru, birlikte yaşadığı oğlu S.K. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İHBAR ÜZERİNE GELEN EKİPLER, KADINI YERDE YATARKEN BULDU

S.K. ve Ulviye Kuru'nun sesleri üzerine, apartmanda yaşayanlar 112'yi arayarak kadına şiddet ihbarında bulundu. Kısa süre içeresinde olay yerine gelen polis, S.K. ve Ulviye Kuru'nun oturduğu daireye çıktı. Ulviye Kuru'yu kapının önünde yatarken gören ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü

OĞLU SİNİR KRİZİ GEÇİRİP CAMI YUMRUKLADI

Sinir krizi geçiren S.K., cama yumruk atması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde şüpheliyi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Diğer sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise, Ulviye Kuru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ulviye Kuru'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi tamamlanan S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eşinin öldüğünü duyan C.K. olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü

DARP İZİ BULUNMADI

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dairede ve cansız bedenin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Ulviye Kuru'nun savcı gözetiminde yapılan ilk incelemesinde vücudunda herhangi bir darp izine rastalanılmadığı öğrenildi. Ulviye Kuru'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü
Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü
Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü
Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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