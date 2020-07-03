Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptı
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Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptı

Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, limanda vinç operatörü olarak çalışan Hüseyin Elibol (36), 6 yaşındaki oğlu bisikletten düşüp başından yaralanınca 3 çocuğunu gezdirmek için fayton bisiklet yaptı.

03.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:39

Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, limanda vinç operatörü olarak çalışan Hüseyin Elibol (36), 6 yaşındaki oğlu bisikletten düşüp başından yaralanınca 3 çocuğunu gezdirmek için fayton bisiklet yaptı. Hüseyin Elibol, artık çocuklarının güvenli bir şekilde gezdirdiğini söyledi.

Dilovası ilçesinde bir limanda vinç operatörü olarak çalışan Hüseyin Elibol'un 6 yaşındaki oğlu Mustafa Efe, yaklaşık 1 ay önce bisikletten düşüp, başından yaralandı. Çocuklarının güvenli bir şekilde bisiklete binmeleri için aldığı hurda bir bisikletin arka kısmını kesen Elibol, daha sonra onların oturacağı bir koltuk tasarlayıp, bisiklete emniyet kemeri sistemi yaptı.

Oğlu Mustafa Efe'nin bisiklet kazası geçirmesi sonrasında emniyet kemerli güvenli bir bisiklet yaptığını söyleyen Hüseyin Elibol, "Ortanca oğlum geçen ay bir bisiklet kazası geçirmişti. Küçük bir bisikleti vardı, onu kullanırken düştü. Tabii bende de güvensizlik oluşturduğu için farklı bir şey tasarlamak istedim. Fayton bisiklet türü bir bisiklet yapma fikri geldi aklımıza. Biraz da araştırmalarım sonucunda 3 tekerlekli bisikletin daha güvenli olacağını öğrendik. 3 tane çocuğum var, bunları da aynı anda gezdirebilirim diye düşündüm ve sonunda böyle bir tasarım çıktı ortaya" dedi.

'BİSİKLETE BİNERKEN EMNİYET KEMERLERİNİ TAKIYORUZ'

Emniyet kemerleriyle çocuklarının güvenle gezdirdiğini belirten Elibol, "Hurda bir bisiklet bulduktan sonra önce arka kısmını kestim, alt taraflarına yeniden profillerden güzel bir kasa oluşturdum. Tekerlek aldık ve üst tarafına bir kasa oluşturdum. Koltuk için de döşeme kullandım. Güvenlik açısından emniyet kemeri koydum, bisiklete binerken mutlaka takıyoruz ve çocuklarımızla beraber eğlenip gezebiliyoruz. Böyle olunca da aklım çocuklarda kalmıyor. İleride üzerini kapatmayı düşünüyorum" diye konuştu.

BİN 500 TL'YE YAPTI

Bisikleti bin 500 TL'ye mal ettiğini ifade eden Elibol, şöyle konuştu:

"Mahallede çok yoğun bir talep oluştu, çok beğenildi. Hatta bazı insanlar bize de yapın diyorlar, bu kadar ilgi göreceğini açıkçası beklemiyordum. Mahalledeki diğer çocuklar da çok binmek istiyor. O görevi büyük oğluma verdim, arkadaşlarını o gezdiriyor. Burada önemli olan ilk olarak çocuklarımızın güvenliği, bisiklet sürerken yaşanacak yaralanmalara karşı bir şekilde önlem almaya çalıştık. Bu 3 tekerlekli bisikleti hayatı boyunca hiç bisiklet kullanmamış insanlar bile kolaylıkla kullanabiliyor, korkularını yenebiliyor. Normal şartlarda bu bisikletler 5 bin lira civarında satılıyor. Ben bin 500 lira masrafla bisikleti yaptım."

Oğlu bisikletten düşünce 'fayton bisiklet' yaptı

Kaynak: DHA

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