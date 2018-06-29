Oğlu Batı Hakkında Atılan Tweet Atan Yazar Pucca'nın Babaevine Polis Baskını Düzenlendi

Oğlu Batı Hakkında Atılan Tweet Atan Yazar Pucca'nın Babaevine Polis Baskını Düzenlendi

Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca, oğlu hakkında attığı "Batı'nın uşağıyım" tweeti yüzünden başı belaya girdi. Pucca'nın tweetinin ardından polisler yazarın babasının evinde terör örgütüne ait kanıt aramaya gitti.

Geçtiğimiz gün "Batı'nın uşağıyım" diye tweet atan Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık'ın başı belaya girdi. Işık'ın ikametin olduğu babasının evine polisler tarafından baskın yapıldı.

"BATI'NIN UŞAĞIYIM"

Geçtiğimiz sene oğlu Batı'yı kucağına alan Selen Pınar Işık, attığı "Tabi Batı'nın uşağıyım. Başka neyi olucam, baya uşaklık yapıyorum. Canım Batı, uşağınım, köpeğinim hatta. Batı kalp ben" tweeti yüzünden babasının evine baskın yapıldığını açıkladı.

BABASININ EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan sosyal medya fenomeni, "Bu tweet yüzünden bugün babamın evine gelmişler, evde beni ve terör örgütüne dair kanıt aramışlar. Batı oğlumun adı, oğlumun! OHAL diye bakalım ne olacak" dedi.

"BENİ ŞİKAYET ETMİŞLER"

Twitter'ın ardından Instagram hesabındanda açıklama yapan Pucca, "Oğlumun adının Batı olduğunu bilmeyenler beni şikayet etmiş. Bu tweet yüzünden babamın evine baskın düzenlendi. İkametim orada daha ne diyeyim yani." dedi.

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YORUMLAR (20)

  • ENESSON:
    Olay hep bu kadar basit olur ama polis nedense karıştırmıştır, pek tabii ki güya batı türküsü çığıranlar hep masumdurlar ve yedikleri hiç bir halt yoktur olmamıştır!? İnandınız mı ahali
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  • MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ:
    ülke neyi ciddiye alacağını şaşırmış durumda ya da daha kötüsü ciddiyet kavramı sınırları konu dahilinde
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