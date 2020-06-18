Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Canlandırdığı Oflu Hoca karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Çetin Altay, Nişantaşı'nda alışveriş yaptığı sırada Selin Ciğerci'nin 4 milyon değerindeki aracını görünce şaşkına döndü.

Oflu Hoca film serileri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çetin Altay, Nişantaşı'nda bebeği için alışveriş yaparken görüntülendi. O sırada bulunduğu yerde Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL değerindeki aracı duruyordu.

"ONLARIN ARABASI VARSA BENİM DE UÇAĞIM VAR"

Basın mensuplarının röportajın yapıldığı yerin hemen yanında park etmiş bir şekilde duran Selin Ciğerci'nin 4 milyon değerindeki aracını göstermesi üzerine şaşkına dönen oyuncu "Olabilir tabii onlar buraya uçak da indirse inanırım. Röportajdan sonra sizi havalimanına götüreyim de benim uçağı göstereyim. Onların arabası varsa benim de uçağım var" diyerek espri yaptı.

"HİJYENE ÇOK ÖNEM VERİYORUM"

Açıklamasının devamında koronavirüs salgınının kendisini çok zorladığını ifade eden Altay, "Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Benim için 2 kat daha zordu çünkü evde bebek var. Maskesiz çıkmamaya ve hijyene çok önem veriyorum" şeklinde konuştu.

Selin Ciğerci ve 4 milyonluk aracı;